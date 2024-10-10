11 Ekim yarın Burdur'da elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği duyuruldu

10 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:28

Burdur'da bugün ve yarın meydana gelen elektrik kesintilerinin ne zaman biteceği paylaşıldı. Bugün erken saatlerde başlayan Burdur elektrik kesintisi 17.00 civarında sonlandı. Yarın 11 Ekim günü gerçekleşecek olan arıza bakım çalışmalarının saat kaçta biteceği de netleşti.

Sanayi üretiminde son 1,5 yılın en büyük daralması!

Sanayi üretiminde son 1,5 yılın en büyük daralması!

AEDAŞ internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın Burdur​'da elektriklerin ne zaman geleceği netleşti.

Birkaç mahallede meydana gelen arızalar için ekipler çalışmalara başlayacak. Erken saatlerde başlayacak olan kesintinin sonlanacağı saat belirtildi.

11 EKİM BURDUR ELEKTRİK KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarın Burdur Bucak'ta SEYDİKÖYKÖYÜ bölgesinde meydana gelecek arıza​ çalışmaları 10.00 ile 16.00 aralığında olacak.

YARIŞLI KÖYÜ VE BURDUR CADDESİ bölgelerindeki arıza ise 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

YARIŞLI KÖYÜ TEKKE MAHALLESİ VE YEŞİLOVA CADDESİ bölgelerindeki arıza 10.00 ile 17.00 aralığında giderilecek.

ANTALYA ALANYA 11 EKİM ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Yarın Alanya'da oluşacak olan arızalardan bir tanesi ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YASİRALİ Mah. KONYA ÇİMENTO YOLU SOKAK K.Ev. bölgesinde olurken 14.30'da sona erecek.

MERKEZ BURÇAKLAR,MERKEZ EMİŞBELENİ DEĞİRMENTAŞI,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. BALLILAR Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. ŞEYH ŞAMİL Cd,MERKEZ EMİŞBELENİ ÇALIŞKAN,MERKEZ GÖZÜBÜYÜK,MERKEZ GÜNEY,MERKEZ SOĞUKPINAR,MERKEZ YENİCE bölgelerinde ise 16.30'da bitecek.

Elmalı'da ELMALI,MERKEZ EYMİR,MERKEZ EYMİR Mah. Sk. bölgelerindeki arıza ise 16.00'ya kadar devam edecek.

Finike FİNİKE,MERKEZ BOLDAĞ Mah.,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah.,MERKEZ KIZILCA,MERKEZ KIZILCA Mah. kesintisi 16.00'da bitecek.

ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 11004.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. GEMİ YAKASI Cd,MERKEZ MERKEZ BOSTANLAR SK.,MERKEZ MERKEZ UGUR MUMCU CD.,MERKEZ PAZARCI,MERKEZ PAZARCI Mah. bölgesinde arıza çalışmaları 16.00'ya kadar sürecek.

GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ GÜNEYCİK,MERKEZ GÜNEYCİK Mah.;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ GENÇLER,MERKEZ GENÇLER Mah.,MERKEZ NAMARAS Mah.,MERKEZ ÇAMLITEPE,TAŞKUYU MEVKİ GENCLERMAH bölgelerinde ise 16.00'ya kadar devam edecek.

KAŞ,MERKEZ KINIK YÖRÜK ÇIKMAZI bölgelerinde ise 15.00'te sonlanacak.