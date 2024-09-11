11 Eylül saldırısı 2001 yılında gerçekleşti

11 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:54

ABD'de yaklaşık 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül saldırısının ardından 23 yıl geride kaldı. Vatandaşlar tarafından 11 Eylül saldırısının ne zaman olduğu merak edildi.

Bütün dünyanın seyrini değiştiren ve ABD'nin Afganistan ile Irak'ı işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırılarının ardından 23 yıl geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.

Cevaplanmamış sorular, açılan savaşların kazanıp sağlayıp sağlamadığı ve İkiz Kuleler'de hayatını kaybedenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davalar hala devam ediyor.

Irkçılık ve İslamofobi'yi artıran 11 Eylül saldırısı ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

11 EYLÜL SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

11 Eylül saldırısı ABD'nin finans sisteminin kalbi olan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) terör örgütü El Kaide tarafından 2001 yılında düzenlendi.

Newark, Boston ve Washinton'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağı terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı.

Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı yerel saat ile 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

United Airlines'a ait kaçırılan diğer uçak ise saldırıdan 17 dakika sonra canlı yayında ikiz kulelerin güney tarafında bulunan binasına çarptı.

11 Eylül saldırıları sonucunda ABD'de 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar Afganistan ve Irak'ın işgallerine zemin hazırladı ve dünya genelinde 2 milyona yakın sivil hayatını kaybetti.

Savaş bölgelerinden dönen ABD askerlerinden ise 30 bini yaşadıkları travmalar nedeniyle intihar etti.

11 EYLÜL SALDIRISI KİM TARAFINDAN YAPILDI?

ABD tarafından yapılan açıklamalara göre 11 Eylül saldırısı Usama Bin Ladin'e bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildi.