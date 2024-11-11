11 Kasım maç programına göre saat ve kanal bilgileri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:30

Süper Lig, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan maçların yayınlanacağı kanal ve saati de merak konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında Süper Lig ve 1. Lig maç fikstürü duyurulmuştu. Taraftarlar her hafta oynanan maçları yakından takip ederken 11 Kasım maç programını da araştırıyor. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 11 KASIM 2024? 11 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmalar şöyle: Arjantin Copa Liga Profesional CA Sarmiento – Boca Juniors | 03.30 | Spor Smart, Smart Spor HD İspanya La Liga 2 La Coruna – Eibar | 22.30 | S Sport Plus SÜPER LİG MİLLİ ARA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK? Trendyol Süper Lig'de milli ara 12. haftanın tamamlanmasıyla başladı. 11 Kasım'da başlayan ara 22 Kasım'a kadar sürecek. Bu nedenle 22 Kasım'a kadar ligde karşılaşma oynanmayacak. 13. hafta Eyüpspor - Rizespor karşılaşması ile başlayacak. A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ 2024 16 Kasım 2024 | 20.00 | Türkiye - Galler 19 Kasım 2024 | 22.45 | Karadağ - Türkiye MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray) İlgili Haberler Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı açıklandı Fenerbahçe Sivasspor’u kaç kaç yendi? Herkes bu maçı konuşuyor Hakan Çalhanoğlu İnter formasıyla bir ilki yaşadı! Napoli maçı sonrası tüm İtalya onu konuşuyor