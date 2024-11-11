11 Kasım maç programına göre saat ve kanal bilgileri belli oldu
Süper Lig, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan maçların yayınlanacağı kanal ve saati de merak konusu olmaya devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında Süper Lig ve 1. Lig maç fikstürü duyurulmuştu.
Taraftarlar her hafta oynanan maçları yakından takip ederken 11 Kasım maç programını da araştırıyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 11 KASIM 2024?
11 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Arjantin Copa Liga Profesional
CA Sarmiento – Boca Juniors | 03.30 | Spor Smart, Smart Spor HD
İspanya La Liga 2
La Coruna – Eibar | 22.30 | S Sport Plus
SÜPER LİG MİLLİ ARA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Trendyol Süper Lig'de milli ara 12. haftanın tamamlanmasıyla başladı. 11 Kasım'da başlayan ara 22 Kasım'a kadar sürecek. Bu nedenle 22 Kasım'a kadar ligde karşılaşma oynanmayacak.
13. hafta Eyüpspor - Rizespor karşılaşması ile başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ 2024
16 Kasım 2024 | 20.00 | Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 | 22.45 | Karadağ - Türkiye
MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU
Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler
(Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız
(Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)