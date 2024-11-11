11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor

11 Kasım 2024 10:37 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:41

11 Kasım’ın ne günü olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. İlk kez 2019 yılında “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında hayata geçirilen Milli Ağaçlandırma Günü, vatandaşlar arasında ilgiyle karşılanmaktadır.

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Türkiye’de her yıl 11 Kasım’da kutlanan Milli Ağaçlandırma Gününde ülkenin dört bir yanında yapılan yapılan ağaç dikme etkinlikleri ile doğayı koruma bilincini güçlendirme hedefleniyor.

11 KASIM NE GÜNÜ? MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ NE ZAMAN?

6 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 11 Kasım “Geleceğe Nefes” kampanyası ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE NE YAPILIR?

11 Kasım gününde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNÜN BU YILKİ TEMASI NE?

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün teması bu yıl “İnsanlığa Nefes" olarak belirlendi. Etkinlikler boyunca, dünya çapında, özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da değinilecek. Ankara'da kurulacak olan ve etkinliklerin merkezi konumundaki ağaçlandırma sahasında “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes Gazze Hatıra Ormanı" da kurulacak.