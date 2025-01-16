1101, 1103, 7363, 7365, 2001 nitelik kodu nedir? İşte EKPSS nitelik kodları ve anlamları

16 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:10

EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Kılavuzda yer alan nitelik kodları arasında cinsiyet, eğitim durumu ve özel şartlar gibi detaylar bulunuyor. 1101 erkek, 1103 kadın cinsiyeti, 2001 ortaöğretim mezunları, 3001 önlisans mezunları, 7363 ve 7365 ise askeri ve emniyet kurumlarına özgü sağlık ve görev şartlarını belirtiyor.

EKPSS​ tercih kılavuzu​ ÖSYM tarafından yayınlandı ve adaylar tercihlerini belirli nitelik kodlarına göre yapabilecek.

1101 VE 1103 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu, cinsiyeti erkek olan adayların tercih edebileceği kadroları belirtir. Bu kod, sadece erkek adaylar için geçerlidir.

1103 nitelik kodu ise cinsiyeti kadın olan adayların başvurabileceği kadroları ifade eder. Bu iki kod, kamu kurumlarında cinsiyete dayalı pozisyonlar için kullanılır.

2001 NİTELİK KODU NEDİR?

2001 nitelik kodu, ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olan adaylar için geçerlidir. 2001 nitelik kodu, lise mezunlarının tercih edebileceği geniş bir yelpazede kadroları kapsar. Bu kod sayesinde, farklı branşlardan mezun olanlar da kamu sektöründe yer bulma şansını artırır.

3001 NİTELİK KODU NEDİR?

3001 nitelik kodu, herhangi bir önlisans programından mezun olan adayların başvurabileceği kadroları belirtir. 3001 nitelik kodu, iki yıllık yükseköğretim mezunlarının kamu kurumlarında çalışabilecekleri pozisyonları tanımlar. Önlisans mezunları bu kod ile geniş bir alanda tercih yapma imkanı bulur.

7363 VE 7365 NİTELİK KODU NEDİR?

7363 nitelik kodu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için özel sağlık şartlarını belirler. Bu kod ile belirtilen kadrolara atanacak adayların, ruhsal ve duygusal engel grubu dışında kalan "TSK'da Engelli Memur Olur" raporunu almaları gerekmektedir.

7365 nitelik kodu ise Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen sağlık şartlarını içerir. Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunanlar bu kadrolara atanamaz.

2049 NİTELİK KODU NEDİR?

2049 nitelik kodu, ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olan adaylar için geçerlidir. Bu kod, İmam Hatip Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi mezunlarının tercih edebileceği kadroları belirtir. Bu mezunlar, alanlarına bağlı kalmaksızın bu kodun yer aldığı kadrolara başvurabilirler.

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu 1101, cinsiyeti erkek olan adayların başvurabileceği kadroları belirtir.

NİTELİK KODU 2001 HANGİ MEZUNLARI KAPSAR?

Nitelik kodu 2001, ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olan adaylar için geçerlidir.

7363 NİTELİK KODU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİDİR?

7363 nitelik kodu, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik için "TSK'da Engelli Memur Olur" raporu gerektirir, ancak ruhsal hastalıklar için geçerli değildir.