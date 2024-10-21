111.dönem ÖGG sınav sonuçlarının belli olacağı tarih açıklandı

21 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:06

111.dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı belli oldu. 20 Ekim Pazar günü ÖGG sınavına giren adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu Özel Güvenlik 111.Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre 20 Ekim Pazar günü tamamlanan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü açıklanacak.

ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 22 Ekim Salı günü erişime açılacak.

Sorular için itiraz süreci ise 23 Ekim Çarşamba günü başlayarak 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.