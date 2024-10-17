111.dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına geri sayım başladı

17 Ekim 2024 08:01 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:25

111.dönem Özel Güvenlik sınavına az bir zaman kala gözler ÖGG sınav takvimine çevrildi. Özel Güvenlik Sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak.

EGM bekçi alımı için başvuru şartları belli oldu

EGM bekçi alımı için başvuru şartları belli oldu

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olarak çalışmak isteyen adaylar sınav giriş belgelerine ÖGNET üzerinden erişim sağlayabilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı, 20 Ekim Pazar günü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü açıklanacak.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerine ÖGNET üzerinden erişim sağlayacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.