112. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuç ekranının açılıp açılmadığı merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:24
15 Aralık 2024 günü gerçekleştirilen Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.
112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi.
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçlarının 3 Ocak 2025 (bugün) açıklanması bekleniyordu.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG İTİRAZLAR NE ZAMAN?
Adaylar ÖGG sınav sonucuna 06 ile 08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan ÖGG yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.
Kaynak: TGRT Haber