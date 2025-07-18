115. dönem ÖGG sınav sonuçlarına nereden bakılır? Sonuçlar açıklandı

115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı 29 Haziran'da gerçekleşmişti.

Geride kalan günlerin ardından adaylar merakla bekledikleri sonuçlarını öğrenebilecek.

Özel Güvenlik sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz 2025 Cuma yani bugün açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi https://onlineislemler.egm.gov.tr/ üzerinden ÖGG sınav sonuçları, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebiliyor.

21 ile 23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek.

İtiraz sonuçları ise 1 gün sonra 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

Silah Farkı sınavına katılan adayların; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan sınavdan başarılı sayılabilmeleri için gerekiyor.