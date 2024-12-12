12 Aralık Küçükçekmece elektrik kesintisinin biteceği saat duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:59

BEDAŞ resmi sitesi aracılığıyla anlık ve planlı yaşanan elektrik kesintilerinin biteceği saate ulaşabiliyoruz. Günlük olarak yayımlanan takvime göre kesintinin olacağı mahalleler duyuruluyor. 12 Aralık günü Küçükçekmece'de elektrik kesintisi yaşandı.

Bugün erken saatlerde başlayan Küçükçekmece elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği vatandaşın gündeminde yer aldı. BEDAŞ aracılığıyla kesintinin biteceği saate ulaşabiliyoruz. KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? 12 Aralık Perşembe günü Küçükçekmece'nin bazı kısımlarında elektrik kesintisi yaşandı. MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sokak bölgelerinde 09.00'da başlayan arıza çalışması 17.00'ye kadar sürecek. KÜÇÜKÇEKMECE 12 ARALIK ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK? ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 315., 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sokaklarında 09.00'da başlayan kesinti ise 17.00'de sona erecek. Küçükçekmece ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sokak bölgelerindeki kesinti ise 17.00'de sonlanacak. 12 ARALIK KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ BEDAŞ sitesine göre ÇAĞLAYAN mah FUZULİ, KUMRU, VATAN sokaklarında kesinti 13.00'te sona erecek. EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BADİ, BATANAY, BATURAY, BERRAK, BOZKURT, BİTKİ, CEM SULTAN, DEĞİRMENCİ, EMNİYET, ERİŞ, GÖRGÜ, GÜVERCİN, KALE, KISIKLI, NERGİS, PEHLİVAN, RENK, YENİÇERİ, YEŞİL KIBRIS, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET, ÇİMEN, ÖRNEK, ÖTÜGEN, ŞEHİT ŞENOL ÇOLAK, ŞENER sk / SULTAN SELİM mah BADEM, BANU, BATANAY, BATURAY, BAYRAM, BESTE, BIÇAKÇI, BORA, BOYLU, DUMAN, FAZIL, HANZADE, KILIÇKAYA, NERGİS, TUNA, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk / ÇELİKTEPE mah BERRAK sk bölgelerinde 12.00'de başlayan arıza 17.00'ye kadar devam edecek. İlgili Haberler Elektrikli aracınızı evinizde şarj ederken felakete davetiye çıkarmayın Elektrikli araçların pil sorunu kökten çözülüyor! Tam 8 milyon km dayanan batarya üretildi