12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:37

Süper Lig, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç programı merak edildi. 12 Aralık akşamı birçok müsabaka oynanırken Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşması oynanancak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde dün akşam Fenerbahçe​ mağlup oldu. 12 Aralık bugün hangi maçlar var belli oldu. Bugünün takvimine göre BJK ve GS müsabakaları oynanacak. BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık takvimi şöyle: UEFA Avrupa Ligi 20:45 | Roma - Braga | tabii Spor 1 20:45 | Hoffenheim - FCSB | Yayın Yok 20:45 | Ludogorets - AZ Alkmaar | Yayın Yok 20:45 | Malmö - Galatasaray​ | TRT 1, CBC Sport 20:45 | Olympiakos - Twente | tabii Spor 2 20:45 | PAOK - Ferencvaros | Yayın Yok 20:45 | Viktoria Plzen - Manchester Utd | tabii Spor 20:45 | St.Gilloise - Nice | tabii Spor 3 23:00 | Ajax - Lazio | tabii Spor 23:00 | Bodo Glimt - Beşiktaş​ | TRT 1 23:00 | Elfsborg - Karabağ | CBC Spor 23:00 | Porto - Midtjylland | tabii Spor 5 23:00 | Lyon - Eintracht Frankfurt | tabii Spor 2 23:00 | Maccabi Tel Aviv - RFS | Yayın Yok 23:00 | Glasgow Rangers - Tottenham | tabii Spor 1 23:00 | Real Sociedad - Dinamo Kiev | tabii Spor 3 23:00 | Slavia Prag - Anderlecht | tabii Spor 4 BU AKŞAM MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Konferans Ligi 20:45 | Başakşehir - Heidenheim | TRT Spor 20:45 | Dinamo Minsk - Larne | Yayın Yok 20:45 | Kopenhag - Hearts | Yayın Yok 20:45 | Fiorentina - LASK | tabii Spor 4 20:45 | HJK Helsinki - Molde | Yayın Yok 20:45 | Legia Varşova - Lugano | Yayın Yok 20:45 | Noah - APOEL | Yayın Yok 20:45 | Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge | Yayın Yok 20:45 | Petrocub - Real Betis | Yayın Yok 23:00 | KAA Gent - TSC | Yayın Yok 23:00 | Mlada Boleslav - Jagiellonia | Yayın Yok 23:00 | Omonia - Rapid Wien | Yayın Yok 23:00 | Paphos - NK Celje | Yayın Yok 23:00 | Shamrock Rovers - Borac Banja Luka | Yayın Yok 23:00 | St.Gallen - Guimaraes | Yayın Yok 23:00 | TNS - Panathinaikos | Yayın Yok 23:00 | Vikingur - Djurgarden | Yayın Yok İlgili Haberler Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 2. yenilgisini aldı Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Alanya'da yapıldı