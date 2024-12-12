12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti
Süper Lig, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç programı merak edildi. 12 Aralık akşamı birçok müsabaka oynanırken Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşması oynanancak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde dün akşam Fenerbahçe mağlup oldu. 12 Aralık bugün hangi maçlar var belli oldu.
Bugünün takvimine göre BJK ve GS müsabakaları oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
12 Aralık takvimi şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 | Roma - Braga | tabii Spor 1
20:45 | Hoffenheim - FCSB | Yayın Yok
20:45 | Ludogorets - AZ Alkmaar | Yayın Yok
20:45 | Malmö - Galatasaray | TRT 1, CBC Sport
20:45 | Olympiakos - Twente | tabii Spor 2
20:45 | PAOK - Ferencvaros | Yayın Yok
20:45 | Viktoria Plzen - Manchester Utd | tabii Spor
20:45 | St.Gilloise - Nice | tabii Spor 3
23:00 | Ajax - Lazio | tabii Spor
23:00 | Bodo Glimt - Beşiktaş | TRT 1
23:00 | Elfsborg - Karabağ | CBC Spor
23:00 | Porto - Midtjylland | tabii Spor 5
23:00 | Lyon - Eintracht Frankfurt | tabii Spor 2
23:00 | Maccabi Tel Aviv - RFS | Yayın Yok
23:00 | Glasgow Rangers - Tottenham | tabii Spor 1
23:00 | Real Sociedad - Dinamo Kiev | tabii Spor 3
23:00 | Slavia Prag - Anderlecht | tabii Spor 4
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
20:45 | Başakşehir - Heidenheim | TRT Spor
20:45 | Dinamo Minsk - Larne | Yayın Yok
20:45 | Kopenhag - Hearts | Yayın Yok
20:45 | Fiorentina - LASK | tabii Spor 4
20:45 | HJK Helsinki - Molde | Yayın Yok
20:45 | Legia Varşova - Lugano | Yayın Yok
20:45 | Noah - APOEL | Yayın Yok
20:45 | Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge | Yayın Yok
20:45 | Petrocub - Real Betis | Yayın Yok
23:00 | KAA Gent - TSC | Yayın Yok
23:00 | Mlada Boleslav - Jagiellonia | Yayın Yok
23:00 | Omonia - Rapid Wien | Yayın Yok
23:00 | Paphos - NK Celje | Yayın Yok
23:00 | Shamrock Rovers - Borac Banja Luka | Yayın Yok
23:00 | St.Gallen - Guimaraes | Yayın Yok
23:00 | TNS - Panathinaikos | Yayın Yok
23:00 | Vikingur - Djurgarden | Yayın Yok