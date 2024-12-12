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12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:37
12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

Süper Lig, UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç programı merak edildi. 12 Aralık akşamı birçok müsabaka oynanırken Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşması oynanancak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde dün akşam Fenerbahçe​ mağlup oldu. 12 Aralık bugün hangi maçlar var belli oldu.

Bugünün takvimine göre BJK ve GS müsabakaları oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Aralık takvimi şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 | Roma - Braga | tabii Spor 1

20:45 | Hoffenheim - FCSB | Yayın Yok

20:45 | Ludogorets - AZ Alkmaar | Yayın Yok

20:45 | Malmö - Galatasaray​ | TRT 1, CBC Sport

20:45 | Olympiakos - Twente | tabii Spor 2

20:45 | PAOK - Ferencvaros | Yayın Yok

20:45 | Viktoria Plzen - Manchester Utd | tabii Spor

20:45 | St.Gilloise - Nice | tabii Spor 3

23:00 | Ajax - Lazio | tabii Spor

23:00 | Bodo Glimt - Beşiktaş​ | TRT 1

23:00 | Elfsborg - Karabağ | CBC Spor

23:00 | Porto - Midtjylland | tabii Spor 5

23:00 | Lyon - Eintracht Frankfurt | tabii Spor 2

23:00 | Maccabi Tel Aviv - RFS | Yayın Yok

23:00 | Glasgow Rangers - Tottenham | tabii Spor 1

12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti - 1. Resim

23:00 | Real Sociedad - Dinamo Kiev | tabii Spor 3

23:00 | Slavia Prag - Anderlecht | tabii Spor 4

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

20:45 | Başakşehir - Heidenheim | TRT Spor

20:45 | Dinamo Minsk - Larne | Yayın Yok

20:45 | Kopenhag - Hearts | Yayın Yok

20:45 | Fiorentina - LASK | tabii Spor 4

20:45 | HJK Helsinki - Molde | Yayın Yok

12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti - 2. Resim

20:45 | Legia Varşova - Lugano | Yayın Yok

20:45 | Noah - APOEL | Yayın Yok

20:45 | Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge | Yayın Yok

20:45 | Petrocub - Real Betis | Yayın Yok

23:00 | KAA Gent - TSC | Yayın Yok

23:00 | Mlada Boleslav - Jagiellonia | Yayın Yok

23:00 | Omonia - Rapid Wien | Yayın Yok

23:00 | Paphos - NK Celje | Yayın Yok

23:00 | Shamrock Rovers - Borac Banja Luka | Yayın Yok

23:00 | St.Gallen - Guimaraes | Yayın Yok

23:00 | TNS - Panathinaikos | Yayın Yok

23:00 | Vikingur - Djurgarden | Yayın Yok

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Kaynak: TGRT Haber
avrupa ligiFenerbahçebeşiktaşgalatasaray

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