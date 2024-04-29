12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp Paris Olimpiyatları’nda! Rıza Kayaalp’in hayatı

29 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:29

34 yaşındaki Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya ve kota sahibi oldu.

RIZA KAYAALP KİMDİR?

10.10.1989 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Kayaalp, 1.84 boyunda ve 130 kilodadır. 11 yaşında güreş sporuna başladı. Grekoromen stilde mücadele eden Türk güreşçi 2005 yılında Ankara ASKİ Spor Kulübü’ne transfer oldu.

2005 yılında Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu ve ilk uluslararası madalyasını aldı.

Ankara’da ikametgah eden sporcu, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Yozgat Bozok Üniversitesi’nde yapmakta.

RIZA KAYAALP KARİYERİ

5 kez dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 2012, 2016 ve 2020 Yaz Olimpiyatları’nda da yer aldı.

2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları’ndan yenik ayrılan Kayaalp, o seneki olimpiyatlara veda etmesine rağmen umudunu yitirmemiş ve 2009 yılındaki Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olmuştur.

U20 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda birinci olan Kayaalp, yine 2009 yılında yapılan Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

Danimarka’da yapılan 2009 Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti.

28.Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası’nda altın madalya sahibi oldu.

Türkiye İstanbul’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kübalı rakibini 2-0 yenerek altın madalyaya ulaşan Kayaalp, bu şampiyonada Türkiye adına sadece bir sıklette birinci olarak altın madalya aldı.

2012 yılında Sırbistan’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan güreşçi, aynı yıl İngiltere’de gerçekleştirilen 2012 Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya almaya hak kazandı.

2013 senesinde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan sporcunun madalyası rakibinin dopingli çıkmasıyla gümüş madalyaya döndü.

2014 yılındaki Dünya Güreş Şampiyonası’nda rakibine 2-0 yenildi.

Azerbaycan’ın ev sahipliği yaptığı 2015 1. Avrupa Oyunları’nda Azerbaycanlı rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

2015 yılında ABD’de gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası’nda rakibini 1-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

2016 senesinde Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ukraynalı rakibiyle berabere kalmışken maçı tuşla yenerek altın madalya sahibi oldu.

2016 Yaz Olimpiyatları’nda Kübalı rakibine 6-0 yenerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

Fransa’da 2017 yılında düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya, 2018’de Rusya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2019 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Gürcü rakibini 3-0 skorla yendi. Bu başarısıyla 9.kez Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yıl yapılan 2019 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazandı ve 4.kez dünya şampiyonu oldu.

Kayaalp, 2020 yılının Yaz Olimpiyatları’nda bronz madalya sahibi olarak Hamit Kaplan’dan sonra üç olimpiyatta madalya kazanan ikinci güreşçi olarak tarihe geçti.

2021 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanan milli sporcu aynı zamanda onuncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası 130 kiloda mücadele eden Kayaalp, rakibine 8-0 galip gelerek bronz madalya sahibi oldu.

Aynı yıl yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda İtalyan rakibini yenerek 11.kez Avrupa şampiyonu oldu.

Yine 2022 yılında İtalya’da düzenlenen Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nda rakibini 4-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.

2022 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya elde eden güreşçi, 5.kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibini 2-1 yenip altın madalya kazanan Kayaalp, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda İranlı rakibine yenildi ve gümüş madalya sahibi oldu. Bu şampiyonada 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.