12 Dev Adam'ın ilk maçı 27 Haziran'da Filipinler ile olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 elemeleri aday kadrosu açıklandı. Kadronun açıklanmasının ardından vatandaşlar 12 Dev Adam'ın ilk maçı kiminle ve ne zaman sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizdedir.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 EuroBasket elemeleri için aday kadrosu açıklandı.
Kadroda yer alan isimlerin belli olmasının ardından vatandaşlar ilk maçın ne zaman ve nerede olacağını merak etmeye başladı.
TBF tarafından yapılan açıklamaya göre aday kadro 24 Haziran - 8 Temmuz arasında İstanbul'da kampa girecek.
Kamp döneminin ardından 12 Dev Adam, 27 Haziran Perşembe Günü Filipinler ile ilk maçına çıkacak.
Filipinler maçının ardından 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması için Fransa'ya, 6-7 Temmuz tarihleri arasında ise Sırbistan'da turnuvaya gidecek.
FIBA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında ise 22 Kasım 2024 tarihinde Macaristan ile Türkiye'de, 25 Kasım 2024'te ise deplasmana çıkacak.
Milli takım 20 Şubat 2025'te ise İtalya ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Şubat 2025'te düzenlenecek.
12 DEV ADAM ADAY KADROSU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman olurken genel menajer ise Alper yılmaz oldu.
Takımın aday kadrosu ise şöyle:
- Can Korkmaz
- Doğuş Özdemiroğlu
- Ercan Osmani
- Erkan Yılmaz
- Erten Gazi
- Furkan Halatlı
- Göktuğ Baş
- Kenan Sipahi
- Muhsin Yaşar
- Okben Ulubay
- Ömer Can İlyasoğlu
- Sadık Emir Kabaca
- Sertaç Şanlı
- Şehmus Hazer
- Tarık Biberoviç
- Yiğitcan Saybir