12 Dev Adam'ın ilk maçı 27 Haziran'da Filipinler ile olacak

29 May 2024 11:48 - Güncelleme : 29 May 2024 12:03

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 EuroBasket elemeleri için aday kadrosu açıklandı.

Kadroda yer alan isimlerin belli olmasının ardından vatandaşlar ilk maçın ne zaman ve nerede olacağını merak etmeye başladı.

TBF tarafından yapılan açıklamaya göre aday kadro 24 Haziran - 8 Temmuz arasında İstanbul'da kampa girecek.

Kamp döneminin ardından 12 Dev Adam, 27 Haziran Perşembe Günü Filipinler ile ilk maçına çıkacak.

Filipinler maçının ardından 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması için Fransa'ya, 6-7 Temmuz tarihleri arasında ise Sırbistan'da turnuvaya gidecek.

FIBA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında ise 22 Kasım 2024 tarihinde Macaristan ile Türkiye'de, 25 Kasım 2024'te ise deplasmana çıkacak.

Milli takım 20 Şubat 2025'te ise İtalya ile karşılaşacak. Rövanş karşılaşması ise 23 Şubat 2025'te düzenlenecek.

12 DEV ADAM ADAY KADROSU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman olurken genel menajer ise Alper yılmaz oldu.

Takımın aday kadrosu ise şöyle:

Can Korkmaz

Doğuş Özdemiroğlu

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Erten Gazi

Furkan Halatlı

Göktuğ Baş

Kenan Sipahi

Muhsin Yaşar

Okben Ulubay

Ömer Can İlyasoğlu

Sadık Emir Kabaca

Sertaç Şanlı

Şehmus Hazer

Tarık Biberoviç

Yiğitcan Saybir