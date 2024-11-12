12 Kasım bugün maç var mı? Ligde mili ara devam ediyor

12 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:19

12 Kasım Salı günü maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alırken bu akşamın maçlarının saati ve kanalı da gündeme geldi. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde mücadelesini sürdürürken milli ara başladı.

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A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maçlar da araştırılıyor.

Milli ara, 11 Kasım'da başladı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 12 KASIM?

Milli aranın başlamasının üzerine Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalara ara verildi.

Bugünün programına göre oynanacak olan maçların saati ve kanalı şöyle:

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Barcelona – St.Polten | 20.45

Juventus – Arsenal | 20.45

Manchester City – Hammarby | 23.00

Bayern Münih – Valerenga | 23.00

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

TFF tarafından açıklanan kadro şöyle:

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler

(Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız

(Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Galler müsabakası 16 Kasım günü oynanırken 20.00'de başlayacak. Maç, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Karadağ maçı ise 19 Kasım günü 22.45'te Şehir Stadyumu'nda oynanacak.