12 Kasım Isparta elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu
Bugün Isparta'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektriklerin geleceği saati bekliyor. Erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları henüz sonlanmazken akşama doğru bitecek.
12 Kasım Salı günü sabahın erken saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin sona ermemesi üzerine vatandaşlar elektriklerin geleceği zamanı beklemeye başladı.
AEDAŞ internet sitesi üzerinden kesintilerin gerçekleştiği sokaklara da ulaşabiliyoruz.
ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
12 Kasım günü başlayan arıza çalışmaları sürüyor.
ISPARTA,AKSU,YAKA KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah. bölgesinde 09.00'da başlayan kesinti 16.00'ya kadar sürecek.
ISPARTA,MERKEZ,DARIÖREN KÖYÜ KÖY İÇİ MERKEZ Mah.,GÜNEYCE KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KIŞLAKÖY KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,KIŞLAKÖY Köyü KÖYÜN KENDİSİ,ÇUKURKÖY KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,ÇUKURKÖY Köyü KÖYÜN KENDİSİ bölgelerinde de arıza çalışması 16.00'ya kadar sürerken ISPARTA,MERKEZ,MERKEZ MODERN EVLER 3110,MERKEZ MODERN EVLER 3112,MERKEZ MODERN EVLER Mah. 3110 Sk.,MERKEZ MODERN EVLER Mah. 3115 Sk.,MERKEZ İSTİKLAL Mah. 1101 Sk. bölgelerinde kesinti 16.002da sona erecek.
ISPARTA,ŞARKİKARAAĞAÇ,BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah.,BAŞDEĞİRMEN Köyü KÖYÜN KENDİSİ bölgelerinde elektrikler 16.00'a kadar olmayacak.
ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTER?
ANTALYA,AKSU,KURŞUNLU KURŞUNLU KURŞUNLU,MERKEZ . 44 Sk.,MERKEZ CİHADİYE,MERKEZ FATİH Mah. 19067,MERKEZ FATİH Mah. 19068,MERKEZ FETTAHLI ANTALYA ISPARTA YOLU,MERKEZ GÖKDERE ALAYLI,MERKEZ GÖKDERE KIR SK.,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10000,MERKEZ GÖKDERE Mah. 10045,MERKEZ KARAÖZ Mah. KOCATEPE (YEŞİLYURT) Cd,MERKEZ KONAK Mah. 1049,MERKEZ KURŞUNLU,MERKEZ MURTUNA,MERKEZ PINARLI 89,MERKEZ PINARLI 90,MERKEZ PINARLI Mah. 89 Sk.,MERKEZ PINARLI Mah. ŞEHİT AHMET KANTARCI Cd,MERKEZ TOPALLI,MERKEZ YEŞİLKARAMAN GULLULER,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. YEŞİLKARAMAN Mah.,MERKEZ YURTPINAR,MERKEZ ÇAMKÖY 4 SOKAK;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİ -,MERKEZ GAZİLER Mah. 305 Sk. bölgelerinde ve ANTALYA,AKSU,MERKEZ GAZİLER MH 305 SK,MERKEZ GAZİLER MH 335 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 291 SK.,MERKEZ GAZİLER MH. 335 SK.,MERKEZ GÜLOLUK Mah. KOTANAKLAR Sk.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,MERKEZ KAYADİBİ,MERKEZ KURŞUNLU ECEVİTLİ,MERKEZ KURŞUNLU HACIOĞULLARI,MERKEZ KURŞUNLU Mah. .,MERKEZ KURŞUNLU Mah. YENİ Sk.,MERKEZ MANDIRLAR Mah. 29160,MERKEZ SOLAK Mah. BESİHANE K.Ev.,MERKEZ TOPALLI 310,MERKEZ TOPALLI Mah. NİZAMLAR Sk.,MERKEZ TOPALLI Mah. PAŞALAR Sk.,MERKEZ TOPALLI PAŞALAR,MERKEZ YEŞİLKARAMAN,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah.;ANTALYA,KEPEZ,GAZİLER,MERKEZ GAZİLER 310,MERKEZ GAZİLER 320,MERKEZ GAZİLER Mah. 320 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. GAZİLER Cd;ANTALYA,SERİK,MERKEZ KIRBAŞ Mah.;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde kesinti 16.00'da sona erecek.