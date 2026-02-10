Menü Kapat
12 Şubat Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Kutlama programı belli oldu

Kahramanmaraş’ta okullar 12 Şubat 2026 Perşembe günü tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta 12 Şubat tarihi her yıl kentin kurtuluş günü olarak çeşitli törenler ve etkinliklerle anılıyor. Resmi programlar kapsamında kutlamalar yapılırken, eğitim öğretim takvimi de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kentte geçmiş yıllardaki uygulamalar, resmi makamların açıklamaları ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi bu konuda bilgi sağlıyor. 12 Şubat Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? İşte 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta okulların durumu ve etkinlik programı…

12 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kutlama programı belli oldu
’ın kurtuluş günü olan 12 Şubat’ta şehir genelinde çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda gözler, kurumlarında derslerin yapılıp yapılmayacağına çevriliyor.

12 ŞUBAT NE GÜNÜ?

12 Şubat, Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunu simgeleyen ve kent tarihinde önemli bir yere sahip olan özel bir gündür. Şehir, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından önce İngilizlerin, ardından Fransızların işgaline uğramış, 12 Şubat 1920 tarihinde ise verilen mücadele sonucunda özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu tarih, her yıl kent genelinde törenler ve etkinliklerle anılmaktadır.

Maraş’ın tarihi Hititlere kadar uzanırken, Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sonrasında Osmanlı topraklarına katıldığı bilinmektedir. Kurtuluş Mücadelesi’ndeki rolü nedeniyle şehir, 1925 yılında Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış, 1973 yılında ise “Kahraman” unvanını alarak Kahramanmaraş adını taşımaya başlamıştır. Bu yönüyle 12 Şubat, kentin kimliği açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu yıl 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta kutlama programı şöyledir:

12 Şubat Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Kutlama programı belli oldu
12 Şubat Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Kutlama programı belli oldu

12 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat 2026 tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre normal ders günü olarak yer almaktadır. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamış olup, 12 Şubat Perşembe günü ara tatil ya da yarıyıl tatili kapsamına girmemektedir. Bu nedenle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülmektedir.

Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu tarih için özel bir tatil kararı açıklanmamıştır. Geçmiş yıllarda da 12 Şubat’ta genel bir tatil uygulaması bulunmamış, kurtuluş günü kutlamaları çoğunlukla okul programları içinde ya da resmi törenler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yalnızca olağanüstü hava koşulları gibi durumlarda son dakika duyuruları yapılabilmektedir.

