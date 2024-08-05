12 ülke, vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılın çağrısında bulundu

05 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:31

Pazar günü akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride Lübnan’da güvenlik durumunun gittikçe kötüye gitmesi gerekçe gösterilerek zorunlu olmadıkça; Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gidilmemesi istendi.

LÜBNAN İÇİN SEYAHAT UYARISI NEDEN VERİLDİ?

Lübnan,’da güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimalinden dolayı 04 Ağustos Pazar günü T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan’a seyahat edilmemesi ve Lübnan’da bulunan vatandaşların elzem bir sebep olmadığı takdirde bölgeden ayrılması tavsiye edildi.

HANGİ ÜLKELER LÜBNAN’DAN AYRILIN ÇAĞRISINDA BULUNDU?

Orta Doğu’da savaş tansiyonunun yükselmesi gerekçe gösterilerek; Fransa, İtalya ve Türkiye bölgeden ayrılın çağrısı yaparken ABD vatandaşlarına “kendilerine uygun herhangi bir biletle Lübnan’dan ayrılın” tavsiyesinde bulundu.

Aynı zamanda İngiltere, İsveç, Kanada, Almanya, Avustralya, Ürdün, Suudi Arabistan ve Azerbaycan tarafından da benzer açıklamalar yapıldı.

LÜBNAN’DA NELER OLUYOR, SAVAŞ MI VAR?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’daki evine düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün de Beyrut'ta suikasta uğramasının ardından İran, sorumlu tuttuğu İsrail’e “şiddetli” misilleme sözü verdi.

Hizbullah lideri Nasrallah ise örgütün üst düzey komutanlarından olan Fuad Şükür’ün intikamının alınacağını açıkladı.

İran’ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah, 04 Ağustos Pazar günü gece saat 00.25 sularında İsrail’in kuzeyindeki Beyt Hillel kasabasına onlarca roket fırlattı.

İsrail Hava Kuvvetleri de aynı gün Güney Lübnan’da bulunan hedefleri vurdu.

İsrail ve İran arasında artan gerilim Orta Doğu’da savaş tansiyonunun yükseleceği sinyallerini verdi.

LÜBNAN’DA RİSKLİ BÖLGE KABUL EDİLEN YERLER

İran ve İsrail arasında artan gerilimden dolayı birçok ülke güvenlik durumunun bozulma ihtimalinden dolayı vatandaşlarına elzem bir sebep olmadıkça bölgeden ayrılın çağrısında bulundu.

Ülkeler, Lübnan’da kalmaya devam eden vatandaşlarına, Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

LÜBNAN’DA OLASI SAVAŞ DURUMUNA ALINAN ÖNLEMLER

Pentagon, İsrail’e İran tarafından olası bir saldırıyı önlemek amaçlı bölgeye ek savaş gemileri ve uçakları göndereceklerini söyledi.

İngiltere, iki İngiliz askeri gemisini bölgede bulunduracak ve Kraliyet Hava Kuvvetleriyle nakliye helikopterlerini hazır bekletecek.

Aynı zamanda İngiltere tahliyelere yardımcı olmak için Lübnan’a askeri personel, konsolosluk personeli ve sınır gücü yetkilileri gönderdiğini açıkladı.