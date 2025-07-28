12000 BTU klima kaç metrekare soğutur? Sıcaklarla beraber klimaya yoğun ilgi

Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması vatandaşların klima alımına yönelmesine sebep oldu. 12000 BTU klimanın soğutma oranı da alıcılar tarafından kontrol ediliyor.

12000 BTU KLİMA KAÇ METREKARE SOĞUTUR?

12.000 BTU klimalar genelde 20-30 metrekare aralığındaki alanı soğutmaya yardımcı olur. Bu değer farklı durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Tavan yüksekliğinin 2,5 metreden fazla olması, odanın güneş olması, yalıtım durumu ve kapı sayısına göre klimanın etki alanında değişkenlik yaşanabilir. 1 m² için 400-600 BTU arası gerekiyor. Buna göre 12.000 BTU / 400 = 30 m² - 12.000 BTU / 600 = 20 m². Kısacası 12000 BTU klima 20 metrekarede etkili olabiliyor.

18000 BTU KLİMA KAÇ METREKARE SOĞUTUR?

18.000 BTU kapasiteli klima almak isteyenler dikkat! Alacağınız klima genel olarak 35-50 metrekarelik alanı soğutur. Ortamın şartlarına bağlı olarak alan değişebilirken genel olarak tavan yüksekliğinin 2,5 metre üzeri olmaması, güneş almaması ve odanın içerisindeki elektronik eşya sayısına göre değişir. Bu durumların olması halinde alan küçülürken, tavan yüksekliği normal ve güneş alma oranı düşükse 50 metrekareye kadar soğutma özelliği sunar.