120.Dönem DHY kurası ne zaman? Kura takvimi belli oldu

03 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:36

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 120. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) mazeret kurası için ilan metni ve isim listelerini yayınladı.

120.Dönem Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası başvuruları 02 Aralık 2024 Pazartesi günü sona erdi. Şimdi ise, kura tarihi ve süreçle ilgili detaylar merak ediliyor.

120. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN? DHY KURA TAKVİMİ

Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası için başvurular kabul edilenler ve münhal yerler, genel kura ile birlikte 24 Aralık 2024 Salı günü duyurulacak.

Tercih Başvuruları: 24 Aralık 2024 Salı – 27 Aralık 2024 Cuma, saat 18.00’e kadar yapılabilecek.

Kura Tarihi: 120. dönem DHY kurası, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü ilan edilecek.

120.DÖNEM DHY TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

120.Dönem Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) tercih başvuruları 24 Aralık 2024 Salı – 27 Aralık 2024 Cuma, saat 18.00’e kadar yapılabilecek.