13 Kasım Resmi Gazete kararları neler? Yeni atama var mı?

13 Kasım 2024 00:09 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:12

13 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Vatandaşlar 13 Kasım Resmi Gazete kararlarında kamuoyunu yakından ilgilendirecek yeni bir atama kararı yer almıyor.

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Resmi Gazete'de, 13 Kasım 2024 günü yayımlanan günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor.

Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

13 KASIM RESMİ GAZETE

13 Kasım Resmi Gazete kararlarında yer alan son maddeler şöyle sıralandı:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2019/1278 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 Kasım 2024 Resmi Gazete kararlarının tamamını görmek için tıklayınız.