13 Ocak Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Giriş yapılamadı hatası

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor soruları 13 Ocak itibarıyla kullanıcıların gündemine girdi.

Sosyal medya platformunda yaşanan erişim sorunu sonrası kullanıcılar akış sorunları ve giriş hataları ile karşılaştı.

Instagram'a erişim sorunlarının kısa süreli olup olmadığı merak edilirken, gelişmeler yakından izleniyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnternetteki kesintileri raporlayan Downdetector verilerine göre son 24 saatte zaman zaman kullanıcılar Instagram'a ilişkin kesinti raporları paylaşıyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren raporların arttığı gözlemleniyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.