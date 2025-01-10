13 Ocak'ta iş bırakma kararı alan sendikalar belli oldu

10 Ocak 2025 22:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:41

13 Ocak iş bırakma kararı alan sendikalar belli oldu. Memur maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayan sendikalar, 13 Ocak günü eylem kararı aldı. İş bırakma kararı, çocuklarının eğitim-öğretim hayatının kesintisiz devam etmesini isteyen velilerin tepkisine yol açtı.

Memur maaşlarına yapılan zammın yetersizliğini protesto etmek amacıyla, çeşitli sendikalar 13 Ocak günü eylem yapma kararı aldı.

13 OCAK İŞ BIRAKMA HANGİ SENDİKA?

13 Ocak'ta iş bırakma eylemine katılacak sendikalar arasında belli oldu. Bu sendikalar, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu düşünerek, eylem yapma kararı aldı. Eylem kapsamında, sendikalara üye olan bazı öğretmenler, tam gün derslere girmeyeceklerini belirttiler.

13 Ocak’ta günü iş bırakacak sendikalar şu şekilde:

Eğitim-İş

Hürriyetçi Eğitim Sen

TÖB Sen

Eğitim Gücü Sen

Anadolu Eğitim Sen

İş bırakma eylemi, sadece öğretmenlerle sınırlı değil; bu sendikalara bağlı diğer memurlar da iş bırakma eylemine katılacak. Bu durum, eğitim dışında kamu hizmetlerinin de aksamaya uğrayabileceği anlamına geliyor.

HANGİ SENDİKALAR İŞ BIRAKMA KARARI ALDI?

İş bırakma kararı alan sendikalar arasında özellikle eğitim sendikaları öne çıkıyor. Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen, 13 Ocak'ta derslere girmeyerek bu eyleme katılacak.

Bu sendikalar, üyelerinin memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu düşünüyor ve bu durumu protesto etmek amacıyla harekete geçiyor. Eylem, sadece bu sendikalara üye olan öğretmenleri kapsamıyor; diğer kamu çalışanları da bu eyleme katılabilir.

13 OCAK'TA HANGİ SENDİKALAR İŞ BIRAKMA KARARI ALDI?

13 Ocak'ta iş bırakma kararı alan sendikalar arasında Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen bulunuyor.

HANGİ ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILACAK?

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen gibi sendikalara üye olan öğretmenler, 13 Ocak'ta derslere girmeyecek.

13 OCAK İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDEN YAPILIYOR?

Bu eylem, memur maaşlarına yapılan zammın yeterli bulunmaması nedeniyle protesto amacıyla yapılıyor.