13 Ocak okullar tatil mi? Öğretmenlerin grev yapacağı iddia edildi

Bazı sendikalar, maaş zammının yetersiz olmasını sebep göstererek 13 Ocak Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacağını paylaştı. Sendikalar, sosyal medya hesaplarında grev duyurusu yaptı.

Eğitim - İş, sosyal medya hesabından "İktidarın memurlara vermiş olduğu %11,5 ücret artışını kabul etmiyoruz" diyerek grev yapacağını paylaşmıştı.

Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen sendikalarının 13 Ocak günü iş bırakacağı söyleniyor.

Bazı velilerin telefonlarına "Grev nedeniyle 13 Ocak Pazartesi okullar tatil" mesajı geldiği ifade edildi. Buna göre Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş gibi sendikaların maaş zammını yetersiz bulmasından dolayı grev yapacağı öğrenildi.

Okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

İZMİR ÖĞRETMENLER GREVDE Mİ, NEDEN?

13 Ocak Pazartesi günü İzmir'de bazı sendika üyelerinin iş bırakacağı duyuruldu. Okulların yönetimlerinden velilere mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldığı söylenirken veliler tepki gösterdi. Veliler, derslerin aksamamasını ve öğretmenlerin derslere girmesi yönünde düşüncelerini savunmaya devam ediyor.

Birleşik Kamu İş, X platformundan "13 Ocak'ta iş bırakıyoruz" paylaşımı yaparak greve gideceğini belirtti.

ÖĞRETMENLER GREV Mİ YAPACAK 2025?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısı sonrasında bazı sendikalara üye olan öğretmenler 13 Ocak Pazartesi günü iş bırakacağını belirtti. 13 Ocak günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları yapacaklarını da eklediler.