1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı: Hamsi ve balık çeşitleri dikkat çekti!

25 Ocak 2025 19:08 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 19:10

Ordu'da hazırlanan 1301 çeşit dondurma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kayak Tesisleri'nde, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen programda, "en çok çeşit dondurma" rekor denemesi gerçekleştirildi...

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, hazırladığı bin 301 çeşit dondurma​ ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda, 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekor denemesi gerçekleştirildi. Guinness Rekorlar Kitabı​'na girebilmek için Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca hazırladıkları dondurmaları kar üzerine kurulu 125 metrelik masada sergiledi.

HAMSİ VE BALIK ÇEŞİTLİ DONDURMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, fındık, balık ve bazı yöresel ürünlerin de kullanıldığı 1301 çeşit dondurmada gerekli denetimleri yaptı.

DÜNYA REKORU 2 BİN RAKIMLI YAYLADA KIRILDI

Ardından alana kurulan sahnede sonucu açıklayan Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records'un uluslararası kurallarına uymanın şartlarını anlatarak, mevcut rekorun 1001 çeşitle Abu Dabi'de olduğunu, yeni rekorun ise Ordu​'da olduğunu belirterek, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya bin 301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum" dedi.

Gemici, Guinness World Records'un dünya çapında rekor denemelerini ve başarılarını tescil eden ve onaylayan tek global kuruluş olduğunu belirterek, rekor denemesinde dikkat edilen kuralları anlattı. Rekorun 1001 çeşitle Abu Dabi'de olduğunu ifade eden Gemici, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya 1301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum." dedi.

Rekor belgesini alan Celal Karaarslan, doğduğu memlekette rekor kırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karaarslan, yaptıkları 1301 dondurmanın jüri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık." diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da çok heyecanlı bir gün geçirdiklerini, sonucu dolayısıyla da mutlu olduklarını kaydetti.

Hazırlanan dondurmalar, programın ardından alandakilere ikram edildi.