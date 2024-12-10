135 milyar dolar ne kadar? Esad’ın Suriye’den kaçarken 135 milyar dolar götürdüğü iddia edildi

10 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:55

Esad’ın rejimin devrilmesinin ardından Rusya’ya kaçtığı iddia edilirken beraberinde de 135 milyar dolar götürdüğü söylentileri yayıldı. Vatandaşlar 135 milyar doların Türk Lirası karşılığını merak ediyor.

Suriye​'de Beşar Esad​ yönetimi 13 yıllık iç savaşın ardından 12 günlük bir askeri operasyon sonucu sona erdi.

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova​'ya sığındı. Devrik liderin Rusya​'ya kaçarken 135 milyar dolar götürdüğü iddia edildi.

135 MİLYAR DOLAR NE KADAR?

İddialar dünya gündeminde geniş yankı uyandırırken Türkiye’de de vatandaşlar 135 milyar doların kaç lira ettiğini araştırıyor.

Yapay zekâya göre 135 milyar doların fiziki hali yaklaşık 2 bin futbol sahası büyüklüğünde.

135 milyar doların Türk Lirası karşılığı ise 4.704.304.500.000,00 Türk Lirası.

RUSÇU VE İRANCI KOMUTANLAR ÇATIŞTI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Esad'ın Rusya'ya ülkeden 135 milyar dolar kaçırdığını açıklayan Halid Beyye şöyle konuştu:

"Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı. Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam’a getirdi"

Halid Beyye, Esad'ın son günlerinde 273 üst düzey komutanın tek tek infaz edildiğini ve bunun da muhaliflerin Şam’a ilerlemesini kolaylaştırdığını ifade etti.