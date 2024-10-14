14 Ekim Lokman Hekim Anma Günü olarak geçiyor

14 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:41

Tıp ve şifa konusunda büyük bir üne sahip olan ve hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim, her yıl 14 Ekim günü Lokman Hekim'i Anma Günü’nde hatırlanıyor.

Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez adı geçen ve anlatılara göre bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, hem İslam hem de Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

14 EKİM NE GÜNÜ? LOKMAN HEKİM ANMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 14 Ekim, bilgeliği, bitkilerden yaptığı şifalı ilaçlar ve tıp konusunda büyük bir öneme sahip olan Lokman Hekim’i Anma Günü olarak kutlanıyor.

LOKMAN HEKİMİ ANMA GÜNÜ NEDİR?

İslam ve Türk kültüründe bilgelik ve şifa ile özleştirilmiş bir karakter olarak kabul edilen Lokman Hekim’in özellikle bitkilerden faydalanarak hastalıkları iyileştirdiği ve hastalara şifa verdiği söylenir. Bu nedenle bazı bölgelerde Lokman Hekim’e saygı ve minnet göstermek amacıyla Lokman Hekim Anma Günü gibi etkinlikler düzenlenir.

LOKMAN HEKİM KİMDİR?

Lokman Hekim, İslam ve Türk kültüründe bilgelik, şifa ve tıpla özdeşleşen efsanevi bir karakterdir. Hem dini hem de halk hikayelerinde sıklıkla adı geçen Lokman Hekim’in kim olduğuna ve ne zaman yaşadığına dair kesin tarihi bilgiler bulunmamakta ancak halk arasında her bitkinin şifasını bildiği ve hastalıkları bitkilerle tedavi ettiği bilinir.