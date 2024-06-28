14 Haziran'da vizyona giren Ters Yüz 2 filminin bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor

28 Haziran 2024 20:45 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:26

14 Haziran'da izleyiciyle buluşan Ters Yüz 2, animasyon severlerin büyük ilgisini çekti.

İlk filmde olduğu gibi bu devam filminde de izleyicilere duygusal ve eğlenceli anlar sunan Ters Yüz 2, gişedeki başarısıyla dikkat çekiyor.

TERS YÜZ 2 NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

Ters Yüz 2'nin vizyonda kalma süresi, gişede elde ettiği başarılı sonuçlar ve izleyici talepleri doğrultusunda uzatılıyor.

Film, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük beğeni topladı.

Ters Yüz 2'nin uzun bir süre daha vizyonda kalması bekleniyor.

TERS YÜZ 2 DISNEY PLUS'A GELECEK Mİ?

Ters Yüz 2'nin vizyonda kalma süresinin uzatılması, yaz tatilinde sinemaya gitmeyi planlayan aileler için de büyük bir fırsat.

Filmin, animasyon dünyasında nasıl bir etki yapacağı ve gelecekte 3. devam filmi olup olmayacağı merak konusu.

Ters Yüz 2, duygusal derinliği ve mizahi unsurlarıyla sinemaseverlere sinemada keyifli anlar sunmaya devam ediyor.

Filmin vizyondan kalkmasının ardından ise, kendi yapımcı firmasına ait Disney Plus platformunda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belirsiz.