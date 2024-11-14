14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor
Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı belli oldu. Süper Lig'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. Bu nedenle lig müsabakaları oynanmıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle maç oynanmayacak.
Fenerbahçe yarın Zenit ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşırken bugün hangi maçlar olduğu da araştırıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 14 KASIM PERŞEMBE 2024?
FİFA Dünya Kupası Eleme
Avustralya – Suudi Arabistan | 12.10 | Spor Smart, Smart Spor HD
Kuzey Kore – İran | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Bahreyn – Çin | 17.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Kuveyt – Güney Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Katar – Özbekistan | 19.15 | Spor Smart, Smart Spor HD
UEFA Uluslar Ligi
Kazakistan – Avusturya | 18.00 | CBC Sport
Irak – Ürdün | 19.15 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Ermenistan – Faroe Adaları | 20.00 | Exxen
Belçika – İtalya | 22.45 | CBC Sport
Fransa – İsrail | 22.45 | Exxen
Yunanistan – İngiltere | 22.45 | Exxen
Slovenya – Norveç | 22.45 | S Sport Plus
MİLLİ MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız mücadele edecek. İlk karşılaşma Galler ile 16 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşması ise Karadağ ile oynanacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.