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14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:42
14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi&#039;nde karşılaşmalar başlıyor

Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı belli oldu. Süper Lig'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. Bu nedenle lig müsabakaları oynanmıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle maç oynanmayacak.

Fenerbahçe yarın Zenit ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşırken bugün hangi maçlar olduğu da araştırıldı. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 14 KASIM PERŞEMBE 2024?

FİFA Dünya Kupası Eleme

Avustralya – Suudi Arabistan | 12.10 | Spor Smart, Smart Spor HD

Kuzey Kore – İran | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor - 1. Resim

Bahreyn – Çin | 17.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Kuveyt – Güney Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Katar – Özbekistan | 19.15 | Spor Smart, Smart Spor HD

UEFA Uluslar Ligi

Kazakistan – Avusturya | 18.00 | CBC Sport

Irak – Ürdün | 19.15 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Ermenistan – Faroe Adaları | 20.00 | Exxen

14 Kasım bugün maç var mı? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar başlıyor - 2. Resim

Belçika – İtalya | 22.45 | CBC Sport

Fransa – İsrail | 22.45 | Exxen

Yunanistan – İngiltere | 22.45 | Exxen

Slovenya – Norveç | 22.45 | S Sport Plus

MİLLİ MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız mücadele edecek. İlk karşılaşma Galler ile 16 Kasım Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşması ise Karadağ ile oynanacak. Müsabaka 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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