14 Kasım ne günü? Dünya Diyabet Gününün tarihi araştırılıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

14 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:30

14 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dünya Diyabet Gününde diyabet hastalığının önlenmesi ve yönetimi hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlenir.