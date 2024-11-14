14 Kasım ne günü? Dünya Diyabet Gününün tarihi araştırılıyor
14 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dünya Diyabet Gününde diyabet hastalığının önlenmesi ve yönetimi hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlenir.
Dünya Diyabet Gününe dair araştırmalar hız kazandı. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen bu günde diyabetin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konularında toplum bilinci oluşturmayı hedefleniyor.
14 KASIM NE GÜNÜ? DÜNYA DİYABET GÜNÜ NE ZAMAN?
14 Kasım her yıl Türkiye’de ve dünya çapında Dünya Diyabet Günü olarak kutlanır. Dünya Diyabet Günü, 1991 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından diyabete dikkat çekmek amacıyla ilan edilmiştir.
DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDEN 14 KASIM?
Dünya Diyabet Gününün 14 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni, insülinin mucidi olan Kanadalı bilim insanı Sir Frederick Banting’in doğum günü olmasındandır. Frederick Banting, 1921 yılında Charles Best ile birlikte insülini bularak şeker hastalığı tedavisinde yeni bir dönem başlatmıştır.
DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Dünya Diyabet Günü, şeker hastalığı konusunda farkındalığı artırmak, hastalığın önlenmesi ve tedavisi hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla kutlanır.