Editor
Editor
 Erdem Avsar

14 Ocak İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN yarın çalışacak mı?

14 Ocak 2026 Çarşamba sabahında İzmir’de ulaşımın ana omurgasını oluşturan İZBAN hattında grev yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından ülke genelindeki kamu personeli zam oranlarına tepki amacıyla başlatılan iş bırakma eylemi, İzmir banliyö hattındaki seferleri aksama noktasına getirdi.

14 Ocak İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN yarın çalışacak mı?
İzmir'in kuzey-güney aksındaki en kritik ulaşım ağı olan İZBAN’da bugün (14 Ocak 2026) sendikal bir eylem nedeniyle seferlerde büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Kamu çalışanlarının düşük zam oranlarını protesto etmek amacıyla başlattığı bir günlük grev kararı, TCDD ve İZBAN personelinin katılımıyla Aliağa’dan Selçuk’a kadar uzanan hatta trenlerin raydan kaldırılmasına neden oldu.

14 Ocak İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN yarın çalışacak mı?

İZBAN BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'de ulaşımın can damarı olan İZBAN hattında, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü kamu emekçilerinin ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hatlarında bugün (14 Ocak 2026), kamu çalışanlarına yapılan yüzde 18,60'lık maaş zammını yetersiz bulan sendikaların aldığı "iş bırakma" kararı uygulanmakta.

İZBAN yönetiminden yapılan son açıklamada, seferlerin tamamen durmadığı ancak hat üzerindeki personel eksikliği nedeniyle sefer aralıklarının uzadığı ve bazı trenlerin iptal edildiği belirtildi.

