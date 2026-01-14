14 Ocak İZBAN bugün çalışıyor mu? İZBAN yarın çalışacak mı?

İzmir'in kuzey-güney aksındaki en kritik ulaşım ağı olan İZBAN’da bugün (14 Ocak 2026) sendikal bir eylem nedeniyle seferlerde büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Kamu çalışanlarının düşük zam oranlarını protesto etmek amacıyla başlattığı bir günlük grev kararı, TCDD ve İZBAN personelinin katılımıyla Aliağa’dan Selçuk’a kadar uzanan hatta trenlerin raydan kaldırılmasına neden oldu.

İZBAN BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İZBAN yönetiminden yapılan son açıklamada, seferlerin tamamen durmadığı ancak hat üzerindeki personel eksikliği nedeniyle sefer aralıklarının uzadığı ve bazı trenlerin iptal edildiği belirtildi.