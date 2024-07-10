14. TransAnatolia yarışı 31 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında Mersin ve Van arasında düzenlenecek

10 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:51

Bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek olan TransAnatolia yarışının başlamasına sayılı günler kaldı.

İlk olarak 2010 yılında düzenlenen ve Anadolu'nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla dikkat çeken TransAnatolia'nın 2024 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

TRANSANATOLİA 2024 NE ZAMAN?

Türkiye'nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar uzanan TransAnatolia yarışı 31 Ağustos 2024 Cumartesi tarihinde başlayacak.

1 hafta sürecek olan yarışlar 7 Eylül 2024 Cumartesi günü ise sona erecek.

TRANSANATOLİA 2024 ROTASI NEDİR?

T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Off Road Kulübü, Anadolu Spor Organizasyonları Kulübü ve TOSFED katkılarıyla gerçekleşecek olan 14. TransAnatolia yarışı Mersin'de başlayacak.

Sırasıyla yarışçılar Niğde, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis sınırlarından geçecek.

7 Eylül tarihinde ise yarış Van'da son bulacak.

TRANSANATOLİA NEDİR?

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki kategoride düzenlenir.

Rally kategorisinde yarışmacılar zamana karşı mücadele ederken, raid'de ise navigasyon ile mücadele ediyor.