14 yaşındaki Egehan Sert kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

12 Haziran 2024 11:52 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:08

Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert'in 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert kalp krizi geçirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Bursa'nın İznik ilçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından İznik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

EGEHAN SERT KALP KRİZİ YÜZÜNDEN ÖLMEDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Keskin, çocuklarda ani ölümlerin kalp krizinden daha çok ritim bozukluğundan dolayı olduğunu belirtti.

Keskin'in konuyla ilgili tam açıklaması ise şöyle:

"Çocuklarda ani ölümün en sık nedeni ise kriz değil ritim bozukluğudur. Gençlerde bu duruma neden olabilen kriz harici onlarca hastalık var."