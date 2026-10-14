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Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:57

15 Ekim İstanbul kurye yasağı var mı? Kocaeli kuryelerin, motosikletlerin çıkışı yasak mı?

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Kocaeli Valiliği de motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryeler için 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafik yasağı kararı aldı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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15 Ekim İstanbul kurye yasağı var mı? Kocaeli kuryelerin, motosikletlerin çıkışı yasak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:57

İstanbul ve Kocaeli'de etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet sürücülerini ve motokuryeleri ilgilendiren kararlar açıklandı. İstanbul Valiliği, iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasaklarken Kocaeli'de de belirli saatler arasında trafik kısıtlaması getirildi. Peki, 15 Ekim'de kuryeler çalışıyor mu, motosikletlerin trafiğe çıkması yasak mı? İşte İstanbul ve Kocaeli'deki son durum…

15 EKİM KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, Valiliğin açıklamasına göre 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Bu nedenle yasak yürürlükte olduğu sürece motosikletle teslimat yapan kuryeler de trafikte araç kullanamayacak.

15 Ekim İstanbul kurye yasağı var mı? Kocaeli kuryelerin, motosikletlerin çıkışı yasak mı?

Kocaeli'de ise motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Kuryelerin çalışma durumu, bulundukları ildeki valilik kararına ve yapılacak yeni duyurulara göre değişebilir.

15 EKİM MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAK MI?

Evet. İstanbul ve Kocaeli'de valilikler tarafından açıklanan kararlar kapsamında motosikletlerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi.

İstanbul'da yasak 14 Ekim saat 21.00'de başladı ve ikinci bir talimata kadar devam edecek. Kocaeli'de ise motosiklet ve belirtilen diğer araçların trafiğe çıkışı 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasaklandı.

İSTANBUL'DA MOTOKURYELERE YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla yasakladı. Açıklamada yasağın sona ereceği kesin bir saat belirtilmedi; uygulamanın ikinci bir talimata kadar devam edeceği bildirildi.

Bu nedenle İstanbul'da çalışan motokuryelerin trafiğe çıkmadan önce Valilikten gelecek yeni açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

KOCAELİ'DE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI NE ZAMANA KADAR?

Kocaeli Valiliğinin açıklamasına göre motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasaklandı.

Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte 14 ve 15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

İSTANBUL'DA 15 EKİM'DE HANGİ TEDBİRLER ALINDI?

İstanbul Valiliği, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Valilik, bazı görev grupları için istisnalar bulunduğunu da bildirdi.

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