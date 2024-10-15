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15 Ekim maç takvimi Uluslar Ligi’yle devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:13
15 Ekim maç takvimi Uluslar Ligi’yle devam ediyor

Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen liglerdeki karşılaşmalara ara verildi. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımı mücadele ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi takımın belli oldu.

15 Ekim Salı günü oynanacak olan maçların hangi kanalda olduğu ve saati netleşti. Futbolseverler her gün çeşitli liglerdeki karşılaşmaları takip ediyor.

Bugünün maç takvimi ise merak edilmişti.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EKİM?

Günün programında yer alan müsabakalar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi

İskoçya​ – Portekiz​ | 21.45 | Exxen

İspanya​ – Sırbistan | 21.45 | Exxen

İsviçre – Danimarka | 21.45 | Exxen

Polonya – Hırvatistan | 21.45 | Exxen

Belarus – Lüksemburg | 21.45 | Exxen

Kosova – Güney Kıbrıs | 21.45 | Exxen

Kuzey İrlanda – Bulgaristan | 21.45 | Exxen

Litvanya – Romanya | 21.45 | Exxen

15 Ekim maç takvimi Uluslar Ligi’yle devam ediyor - 1. Resim

A MİLLİ FUTBOL​ TAKIMI PUAN DURUMU

Uluslar Ligi'nde Türkiye 10 puan ile ilk sırada yer alırken Galler 8, İzlanda 4 ve Karadağ 0 puanla devam ediyor.

16 Kasım'da Türkiye - Galler, 19 Kasım'da Türkiye - Karadağ maçları da oynanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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