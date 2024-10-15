15 Ekim maç takvimi Uluslar Ligi’yle devam ediyor
Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen liglerdeki karşılaşmalara ara verildi. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımı mücadele ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi takımın belli oldu.
15 Ekim Salı günü oynanacak olan maçların hangi kanalda olduğu ve saati netleşti. Futbolseverler her gün çeşitli liglerdeki karşılaşmaları takip ediyor.
Bugünün maç takvimi ise merak edilmişti.
BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EKİM?
Günün programında yer alan müsabakalar şöyle:
İskoçya – Portekiz | 21.45 | Exxen
İspanya – Sırbistan | 21.45 | Exxen
İsviçre – Danimarka | 21.45 | Exxen
Polonya – Hırvatistan | 21.45 | Exxen
Belarus – Lüksemburg | 21.45 | Exxen
Kosova – Güney Kıbrıs | 21.45 | Exxen
Kuzey İrlanda – Bulgaristan | 21.45 | Exxen
Litvanya – Romanya | 21.45 | Exxen
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI PUAN DURUMU
Uluslar Ligi'nde Türkiye 10 puan ile ilk sırada yer alırken Galler 8, İzlanda 4 ve Karadağ 0 puanla devam ediyor.
16 Kasım'da Türkiye - Galler, 19 Kasım'da Türkiye - Karadağ maçları da oynanacak.