15 Ekim maç takvimi Uluslar Ligi’yle devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 14:08 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:13

Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen liglerdeki karşılaşmalara ara verildi. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımı mücadele ediyor. Bu akşam maç var mı, hangi takımın belli oldu.

15 Ekim Salı günü oynanacak olan maçların hangi kanalda olduğu ve saati netleşti. Futbolseverler her gün çeşitli liglerdeki karşılaşmaları takip ediyor. Bugünün maç takvimi ise merak edilmişti. BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EKİM? Günün programında yer alan müsabakalar şöyle: UEFA Uluslar Ligi​ İskoçya​ – Portekiz​ | 21.45 | Exxen İspanya​ – Sırbistan | 21.45 | Exxen İsviçre – Danimarka | 21.45 | Exxen Polonya – Hırvatistan | 21.45 | Exxen Belarus – Lüksemburg | 21.45 | Exxen Kosova – Güney Kıbrıs | 21.45 | Exxen Kuzey İrlanda – Bulgaristan | 21.45 | Exxen Litvanya – Romanya | 21.45 | Exxen A MİLLİ FUTBOL​ TAKIMI PUAN DURUMU Uluslar Ligi'nde Türkiye 10 puan ile ilk sırada yer alırken Galler 8, İzlanda 4 ve Karadağ 0 puanla devam ediyor. 16 Kasım'da Türkiye - Galler, 19 Kasım'da Türkiye - Karadağ maçları da oynanacak. İlgili Haberler Türkiye-Galler karşılaşmasının tarihi netleşti Avrupa basını 'Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Arda Güler'e yeni lakap...