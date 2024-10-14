15 Ekim yarın okulların tatil olacağına dair valilik açıklaması gelmedi

14 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:35

Ülkemizde yaz aylarının sona ermesiyle beraber olumsuz hava koşulları başladı. Son günlerde yağışlı ve gök gürültülü havanın hakim olduğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan öğrenciler Bartın, Samsun, Ordu, Zonguldak okullar 15 Ekim'de tatil mi araştırmaya başladı.

Yağışlı havalar olduğunda yapılan uyarılar dikkate alınarak riskli bölgelerde okullarda eğitime ara veriliyor. Binlerce öğrenci ve velinin gündeminde ise yarın 15 Ekim Sinop​, Trabzon, Giresun ve Rize'de okullar​ tatil​ olacak mı yer aldı. Gözler valiliklerden gelecek olan açıklamada.

15 EKİM OKULLAR TATİL Mİ YARIN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Ekim günü Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Olumsuz hava koşulları olduğunda valilikler okullarda eğitime ara veriyor. Bu nedenle öğrenciler heyecanla valiliklerden gelecek olan açıklamayı bekliyor.

Şu an için herhangi bir okullar tatil duyurusu gelmedi. Valilikler tarafından gelecek olan herhangi bir açıklama sonrasında haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

SAMSUN, ZONGULDAK, BARTIN, RİZE, TRABZON VE GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ 15 EKİM?

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak ve Bartın'da aşırı yağış​ sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Şu an için valiliklerden henüz bir tatil duyurusu gelmedi. Buna göre yarın 15 Ekim'de okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM her gün hava durumunu paylaşıyor. 5 günlük Türkiye geneli hava durumu tahmini haritasına bakarak yarın hava yağmurlu olacak mı öğrenebiliyoruz.

15 Ekim haritasına göre İstanbul'da hava durumunun 22 derece ve puslu olduğu öngörüldü. Sıcaklık derecesinin akşam saatlerinde 15 dereceye düşmesi beklenirken şu an için yağış gözükmüyor.

14 EKİM HAVA DURUMU MGM

Bugünün verilerine göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim oluyor.

Doğu Akdenizin Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen 14 Ekim'de Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis olması da öngörüldü.