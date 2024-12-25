15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor

25 Aralık 2024 19:51 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:03

Ocak ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler ara tatilin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı.

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Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 15 tatilin başlayacağı günü iple çekmeye başladı. MEB​ 2024-2025 tatil​ takvimine göre sömestr tatili ile milyonlarca öğrenci karnelerini ocak​ ayının sonunda alacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 2025 tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 eğitim yılı takvimi ile belli oldu.

Bu kapsamda 15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2025 NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?

2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

Devamında ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.