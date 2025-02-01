15 tatil uzatıldı mı? Okulların ne zaman açılacağı belli oldu

01 Şubat 2025 09:56 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:04

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar sömestr tatiline 17 Ocak itibarıyla başlamıştı. Hafta sonu tatilinin araya girmesi sebebiyle 20 Ocak'ta başlayan tatil pazartesi günü sona eriyor.

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Sosyal medyada yer alan 15 tatil uzatıldı iddiaları öğrenci ve velilerin gündemin yerleşti. Sömestr tatili takvime göre 3 Şubat itibarıyla sona eriyor.

15 TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil 3 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Sosyal medyada yer alan "15 tatil uzatıldı" iddiaları doğru olmazken okullar pazartesi günü açılacak.

2025 yılında 15 tatilin uzatılacağına dair herhangi bir karar alınmadı. Buna göre 15 tatil, 3 Şubat'ta bitiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona eriyor ve 3 Şubat'ta eğitim ve öğretim yılına devam ediliyor.

Okullarda ikinci dönem tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sonlanacak.

20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanıyor.