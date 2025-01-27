15 tatilin bitmesine kaç gün kaldığı belli oldu

27 Ocak 2025 08:53 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:00

2025 yılında öğrenciler 20 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline girdi. Milyonarca öğrencinin heyecanla beklediği 15 tatilin biteceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre netleşti. MEB takvimine göre sömestr tatili bitiş tarihi.

Yarın okul var mı? Okulların ne zaman açılacağı gündem oldu

Yarın okul var mı? Okulların ne zaman açılacağı gündem oldu

2025​ yarıyıl tatili öğrenciler için heyecanla devam ederken biteceği tarih de gündeme geldi. 15 tatil boyunca dinlenecek olan öğrenciler MEB takviminden yarıyıl tatil tarihlerine bakabiliyor.

15 TATİLİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 15 tatil, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Araya hafta sonunun girmesinden dolayı öğrenciler 3 Şubat itibarıyla yeni döneme başlayacak.

MEB TAKVİMİ 2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2025 eğitim ve öğretim yılında tatil ve okulların açılış tarihleri şöyle:

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okul kapanış tarihi: 20 Haziran 2025