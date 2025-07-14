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 | Hüseyin Bahcivan

15 Temmuz AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz'da alışveriş yapacak olan vatandaşlar AVM ve zincir marketlerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından 15 Temmuz AVM'ler açık mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 15 Temmuz'da BIM, A101, Şok ve Migros'un açık olup olmadığı netleşti.

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15 Temmuz AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros çalışma durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:59

Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer almasından dolayı salı günü kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, noterler ve kargolar kapalı olacak. Salı günü alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından 15 Temmuz'da 'lerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Ayrıca 15 Temmuz'da , , Şok ve Migros'un çalışma durumu da gündeme geldi.

15 Temmuz AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros çalışma durumu

15 TEMMUZ AVM'LER AÇIK MI?

15 Temmuz olmasına rağmen AVM'ler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ancak resmi tatilden dolayı AVM'lerin çalışma saatleri 15 Temmuz'da değişiklik gösterebilir. Bu yüzden vatandaşların gidecekleri AVM'lerin çalışma saatlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

15 Temmuz AVM'ler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros çalışma durumu

15 TEMMUZ BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI?

BİM, A101, Şok ve Migros'un 15 Temmuz'da açık veya kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Zincir 15 Temmuz Salı günü vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Ancak AVM'lerde olduğu gibi BİM, A101, Şok ve Migros marketlerin çalışma saatlerinin normal zamanlara göre değişiklik gösterme ihtimali bulunuyor.

Vatandaşların marketlere gitmeden önce arayarak bilgi almaları daha iyi olacaktır. BİM, A101, Şok ve Migros'un normal mesai saatleri ise şöyle:

  • BİM | 09.00 - 21.00
  • A101 | 09.00 - 21.30
  • Şok | 09.00 - 21.00
  • Migros | 09.00 - 22.00

Bu çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bazı şubelerde saatlerde yarım saatlik değişiklikler olabilir.

ETİKETLER
#a101
#bim
#resmi tatil
#AVM
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#marketler
#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
#Aktüel
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