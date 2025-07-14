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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

15 Temmuz berberler açık mı? Kuaföre gidecek olan vatandaşlar dikkat

15 Temmuz 2025 Salı günü ülkemizde her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz'da kuaföre veya berbere gitmek isteyen vatandaşlar açık olup olmayacaklarını araştırmaya başladı.

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15 Temmuz berberler açık mı? Kuaföre gidecek olan vatandaşlar dikkat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:41

Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz resmi olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, , hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları salı günü kapalı olacak. Vatandaşlar tarafından bu kapalı olacak olan yerlerin arasında berberler ve kuaförlerin olup olmadığı ise merak ediliyor.

15 Temmuz berberler açık mı? Kuaföre gidecek olan vatandaşlar dikkat

15 TEMMUZ BERBERLER AÇIK MI?

15 Temmuz tarihinde berberlerin açık veya kapalı olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Berberlerin 15 Temmuz'da açık olması bekleniyor. Ancak bazı berberler, resmi tatillerde kapalı olmayı tercih ediyor. Bu sebepten dolayı vatandaşların berbere gitmeden önce aramaları ve bilgi almaları daha doğru olacaktır.

15 Temmuz berberler açık mı? Kuaföre gidecek olan vatandaşlar dikkat

15 TEMMUZ KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berberlerde olduğu gibi 15 Temmuz'da kuaförlerin de çalışma durumlarının dükkandan dükkana değişiklik göstermesi bekleniyor. Kuaföre gidecek olan vatandaşların arayıp bilgi almaları gerekiyor.

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, noterler ve kargolar kapalı olacak. 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren ise bu kurumlar tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
#bankalar
#tatil
#kamu kurumları
#15 temmuz
#berber
#kuaför
#Aktüel
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