15 Temmuz borsa kapalı mı, açık mı? Resmi tatil öncesi gündemde

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz Salı günü birçok kurum kapalı olacak. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından ise 15 Temmuz'da borsanın kapalı mı yoksa açık mı olduğu merak ediliyor. Borsa İstanbul'da 15 Temmuz'da işlem yapılıp yapılmayacağı gündem oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olmasından dolayı 15 Temmuz Salı günü kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, noterler, hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler kapalı olacak.

Vatandaşlar tarafından bu kurumların yanı sıra 15 Temmuz'da borsanın kapalı olup olmayacağı ise merak ediliyor.

15 TEMMUZ BORSA KAPALI MI, AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 15 Temmuz'da takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihlerinde de değişiklik olacağı açıklandı. Pay Piyasasında 11 Temmuz 2025 Cuma yapılan işlemlerin takası 16 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan işlemlerin takası ise 17 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren ise Borsa İstanbul normal saatlerinde açık olacak.