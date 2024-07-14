15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü nedeniyle sela okunuyor

14 Temmuz 2024 23:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:45

15 Temmuz saat 00.13'te 81 ile bağlı olan 922 ilçedeki bütün camilerde sela okundu.

Sela sesini duyan vatandaşlar tarafından neden sela okunduğu merak ediliyor.

NEDEN SELA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından yapılan açıklamaya göre "15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 90 bin camide saat 00.13'te aynı anda sela okundu.

Kondi'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz.

Bununla birlikte şehir merkezlerindeki büyük camilerimizde, halkın geniş katılımıyla yapılan hatmi şeriflerin duası yapılacak ve Mevlid-i Şerif okunacak. Ayrıca şehitliklerde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde 'Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında da yine Kur'an-ı Kerimler okunacaktır, dualar yapılacak. Rabb'im bir daha bu millete karşı bu hain kalkışmalara girecek olanlara fırsat vermesin."