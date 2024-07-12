15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 2 ay hizmet verecek

12 Temmuz 2024 08:38 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:38

14 Temmuz Pazar günü Ankara Hızlı Tren Garı’ndan sefere çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin iki ay boyunca 60 bin yolcu taşıması bekleniyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TRENİ NEREDEN NEREYE GİDECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milletin Zaferi temasıyla hazırlanan 15 Temmuz Treni hakkında bilgi verdi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 2018'de başlayan ve bu yıl 6'ncısı yola çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara Hızlı Tren Garı'ndan 14 Temmuz'da uğurlanacak.

Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, hakkın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak.”

411 yolcu kapasitesi olan özel temalı bu trenler; Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

15 TEMMUZ TEMALI TRENLER ÜCRETSİZ Mİ?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümü dolayısıyla tasarlanan 15 Temmuz temalı yüksek hızlı trenler; engelli vatandaşlara ve 2-6 yaş arası çocuklara ayrı yer istenmemek kaydıyla ücretsiz hizmet verecek.

Bunun dışında 7 yaş üstü çocuklara ve 65 yaş üstü vatandaşlara %50, 13-26 yaş aralığında bulunan gençlerle 60-64 yaş aralığında bulunan yaşlılara, öğretmenlere ve askeri personele %15 indirim tarifesi uygulanır.

15 TEMMUZ TEMALI TRENLER NE KADAR HİZMET VERECEK?

Milletin Zaferi temasıyla hazırlanan 15 Temmuz Tren’leri 2 ay boyunca 60 bin yolcu taşıyacak.

15 TEMMUZ TEMALI TRENLER KAÇ KİŞİLİK?

15 Temmuz temasıyla hazırlanan yüksek hızlı trenlerin 411 kişilik kapasitesi bulunuyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TRENİ NE ZAMAN SEFERE ÇIKACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 14 Temmuz 2024 Pazar günü Ankara Hızlı Tren Garı’ndan ilk seferine çıkacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kabul edildi.