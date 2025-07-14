15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan FETÖ mensupları, devleti ele geçirme amacıyla Akıncı Üssü’nü merkez üssü olarak kullanarak darbe girişimini başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesiyle, vatandaşların ve vatansever güvenlik güçlerinin direnişi sayesinde darbe girişimi yaklaşık 21 saatte bastırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimi, Türkiye’nin yakın tarihine damga vurdu. Darbe girişimi, halkın ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğradı.

15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ 2025?

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 2025 yılında 9 yıl geçmiş olacak. Bu hain girişim, Türkiye’nin demokratik yapısına ve devlet yönetimine karşı yapılmış en ciddi tehditlerden biri olarak tarihe geçti. FETÖ’nün devletin çeşitli kademelerine sızma çabalarının bir sonucunda gerçekleşen olay, geniş çaplı bir soruşturma ve yargı süreciyle devam ediyor.

Darbe girişiminin başarısız olmasında, vatandaşların sokaklara çıkarak gösterdiği direniş ve vatansever askerlerin kararlı duruşu büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk üzerinden yaptığı tarihi çağrı, halkı meydanlara davet ederek girişimin seyrini değiştirdi.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ mensupları tarafından organize edilen darbe girişimi, Türkiye genelinde kaos oluşturmayı amaçladı. Örgüt, Akıncı Üssü’nü merkez üssü olarak kullanarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı alıkoyma, devlet kurumlarını ele geçirme ve yönetimi devirme planları yaptı. Darbe girişimi, FETÖ’nün sivil imamları Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Kemal Batmaz gibi isimlerin liderliğinde yürütüldü.

Darbe girişimi, planlanandan erken saatlere çekildi. Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşının MİT’e yaptığı ihbar, girişimin 16 Temmuz 03.00 yerine 15 Temmuz 20.30’da başlamasına neden oldu. Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ’cü Tümgeneral Mehmet Dişli tarafından darbeye ikna edilmeye çalışıldı, ancak başarılı olunamayınca alıkonuldu.

Darbeciler, Jandarma Genel Komutanlığı önünde vatandaşlara helikopterle ateş açtı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombaladı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne saldırdı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesiyle vatandaşlar sokaklara çıktı ve darbecilere karşı direndi. Girişim, vatansever askerler ve vatandaşların mücadelesiyle 21 saatte kontrol altına alındı.

15 TEMMUZ’DA DARBE GİRİŞİMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?

FETÖ’nün darbe girişimi, planlanan saatten önce, 15 Temmuz 2016 akşamı saat 20.30’da başladı. Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşının MİT’e yaptığı ihbar, darbe planını deşifre etti ve girişimin erken başlamasına neden oldu. İhbar, FETÖ’cülerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı alıkoyma planını ortaya çıkardı.

MİT’in ihbarı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a iletildi ve Akar, hava sahasını uçuşa kapatma emri verdi. Bu durum, FETÖ mensuplarını paniğe sevk etti ve darbe girişimini planlanan 16 Temmuz 03.00 yerine 15 Temmuz 20.30’da başlatmalarına yol açtı. Akıncı Üssü’nde toplanan örgüt mensupları, bu saatte harekete geçti.

15 TEMMUZ’DA KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU?

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, FETÖ mensuplarının saldırıları sonucu asker ve sivil toplam 253 kişi şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı önünde helikopterden açılan ateşle 9 vatandaş şehit olurken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı’na yapılan bombalı saldırıda 15 kişi şehit oldu. Darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı.