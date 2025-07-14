Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan FETÖ mensupları, devleti ele geçirme amacıyla Akıncı Üssü’nü merkez üssü olarak kullanarak darbe girişimini başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesiyle, vatandaşların ve vatansever güvenlik güçlerinin direnişi sayesinde darbe girişimi yaklaşık 21 saatte bastırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 21:26

Fetullahçı Terör Örgütü’nün () 2016’da gerçekleştirdiği , ’nin yakın tarihine damga vurdu. Darbe girişimi, halkın ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğradı.

15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ 2025?

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 2025 yılında 9 yıl geçmiş olacak. Bu hain girişim, Türkiye’nin demokratik yapısına ve devlet yönetimine karşı yapılmış en ciddi tehditlerden biri olarak tarihe geçti. FETÖ’nün devletin çeşitli kademelerine sızma çabalarının bir sonucunda gerçekleşen olay, geniş çaplı bir soruşturma ve yargı süreciyle devam ediyor.

15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

Darbe girişiminin başarısız olmasında, vatandaşların sokaklara çıkarak gösterdiği direniş ve vatansever askerlerin kararlı duruşu büyük rol oynadı. ’ın CNN Türk üzerinden yaptığı tarihi çağrı, halkı meydanlara davet ederek girişimin seyrini değiştirdi.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ mensupları tarafından organize edilen darbe girişimi, Türkiye genelinde kaos oluşturmayı amaçladı. Örgüt, Akıncı Üssü’nü merkez üssü olarak kullanarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı alıkoyma, devlet kurumlarını ele geçirme ve yönetimi devirme planları yaptı. Darbe girişimi, FETÖ’nün sivil imamları Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Kemal Batmaz gibi isimlerin liderliğinde yürütüldü.

15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

Darbe girişimi, planlanandan erken saatlere çekildi. Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşının MİT’e yaptığı ihbar, girişimin 16 Temmuz 03.00 yerine 15 Temmuz 20.30’da başlamasına neden oldu. Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ’cü Tümgeneral Mehmet Dişli tarafından darbeye ikna edilmeye çalışıldı, ancak başarılı olunamayınca alıkonuldu.

15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

Darbeciler, Jandarma Genel Komutanlığı önünde vatandaşlara helikopterle ateş açtı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombaladı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne saldırdı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesiyle vatandaşlar sokaklara çıktı ve darbecilere karşı direndi. Girişim, vatansever askerler ve vatandaşların mücadelesiyle 21 saatte kontrol altına alındı.

15 TEMMUZ’DA DARBE GİRİŞİMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?

FETÖ’nün darbe girişimi, planlanan saatten önce, 15 Temmuz 2016 akşamı saat 20.30’da başladı. Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşının MİT’e yaptığı ihbar, darbe planını deşifre etti ve girişimin erken başlamasına neden oldu. İhbar, FETÖ’cülerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı alıkoyma planını ortaya çıkardı.

15 Temmuz’un kaçıncı yıldönümü 2025? Tarihi gecenin üzerinden yıllar geçti

MİT’in ihbarı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a iletildi ve Akar, hava sahasını uçuşa kapatma emri verdi. Bu durum, FETÖ mensuplarını paniğe sevk etti ve darbe girişimini planlanan 16 Temmuz 03.00 yerine 15 Temmuz 20.30’da başlatmalarına yol açtı. Akıncı Üssü’nde toplanan örgüt mensupları, bu saatte harekete geçti.

15 TEMMUZ’DA KAÇ KİŞİ ŞEHİT OLDU?

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, FETÖ mensuplarının saldırıları sonucu asker ve sivil toplam 253 kişi şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı önünde helikopterden açılan ateşle 9 vatandaş şehit olurken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı’na yapılan bombalı saldırıda 15 kişi şehit oldu. Darbe girişiminde yaklaşık 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullanıldı.

ETİKETLER
#türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#fetö
#demokrasi
#15 temmuz
#15 temmuz
#darbe girişimi
#15 Temmuz darbe girişimi
#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.