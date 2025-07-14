15 Temmuz müzeler açık mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde her yıl Türkiye'nin dört bir tarafında anma etkinleri gerçekleştiriliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz'da müzelerin açık olup olmadığı ise gündeme geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 9 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir tarafında darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve asker için anma etkinlikleri düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından ise 15 Temmuz'da müzelerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

15 TEMMUZ MÜZELER AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Konuşmasında Bakan Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin 15 Temmuz'da 24 saat açık olacağını duyurdu. Konuyla ilgili Bakan Ersoy'un yaptığı açıklama şöyle:

"Bu duygu ve düşünceler ile konuşmamı noktalarken, milletimizin şanlı direnişini nesilden nesile bayrak misali aktaracak olan 15 Temmuz Demokrasi Müzemizin yarın 24 saat açık olacağını ve ziyaretçilerini ağırlayacağını hatırlatmak istiyorum. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemize ve müzemize herkesi davet ediyorum. Sizleri en kalbî duygularla selamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

İstanbul'da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin de açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak Hafıza 15 Temmuz Müzesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların arayarak bilgi almaları gerekiyor.