15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı? İki yönlü araç trafiğine kapatılmıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 01:41 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 01:46

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen araç yangını sebebiyle köprüde trafik çift yönlü olarak kapatılmıştı. Köprüyü kullanacak olan araç sahipleri ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı araştırmaya başladı.

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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş sırasında köprüde meydana gelen araç yangını sonrasında trafik askıya alınmıştı. Köprüden ulaşım sağlayacak olanlar ise düzelip düzelmediğini araştırdı. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇILDI MI? Bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta çıkan yangın sebebiyle trafik duraksamıştı. Ulaşım sağlayacak olanlar trafiğin açılmasını bekliyordu. Söndürme çalışmalarının sona ermesi üzerine köprüde trafik normale döndü. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI? 29 Aralık günü köprüde bir araçta çıkan yangın sonrasında trafik çift yönlü olarak kapatılmıştı. Ekipler olay yerine sevk edilirken kısa süre sonra trafik normale döndü. İlgili Haberler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! Alevler yükseliyor