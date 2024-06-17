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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#039;nden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00&#039;ye kadar ücretsiz olacak

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatili boyunca belirli köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş yapılabilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler de 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yoğun trafik bekleniyor.

Bayramda, belirli köprü ve otoyollar ücretsiz geçişe açık olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda ücretsiz geçiş sağlanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak - 1. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler bu süre zarfında köprüyü ücretsiz kullanabilecek.

Kaynak: TGRT Haber
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