15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak

17 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:23

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yoğun trafik bekleniyor.

Bayramda, belirli köprü ve otoyollar ücretsiz geçişe açık olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda ücretsiz geçiş sağlanacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler bu süre zarfında köprüyü ücretsiz kullanabilecek.