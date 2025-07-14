Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi

15 Temmuz’da Başkentray, Marmaray, İZBAN’ın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 21:58

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar, resmi tatil kapsamında hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor.

15 TEMMUZ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İstanbul’da , Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na dayanarak bu hatların gün boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi

15 TEMMUZ BAŞKENTRAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara’da ve İzmir’de , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz olarak hizmet verecek. Bakan Uraloğlu konu ile ilgili “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir imkânı sağlayacak.” Açıklamasında bulundu.

15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi

15 TEMMUZ’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metrobüs ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sistemine entegre olan tüm toplu taşıma araçlarının, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları ile birlikte ücretsiz olacağını duyurdu.

15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi
ETİKETLER
#marmaray
#marmaray
#ulaşım
#ücretsiz ulaşım
#başkentray
#iett
#toplu taşıma
#15 temmuz
#15 temmuz
#15 Temmuz darbe girişimi
#izban
#15 Temmuz Demokrasi Ve Millî Birlik Günü
#Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.