15 Temmuz’da Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Açıklama geldi

15 Temmuz’da Başkentray, Marmaray, İZBAN’ın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar, resmi tatil kapsamında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor.

15 TEMMUZ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na dayanarak bu hatların gün boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

15 TEMMUZ BAŞKENTRAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz olarak hizmet verecek. Bakan Uraloğlu konu ile ilgili “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” Açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri ve metrobüs ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sistemine entegre olan tüm toplu taşıma araçlarının, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları ile birlikte ücretsiz olacağını duyurdu.