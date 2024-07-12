15 Temmuz'da PTT kargo ve şubeleri kapalı olacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:41
Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Birlik Günü'nde PTT Kargo ve şubeleri kapalı olacak. 16 Temmuz tarihinde ise tekrardan hizmet vermeye devam edecek.
15 Temmuz Milli Demokrasi ve Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, noterler ve borsa kapalı olacak.
Vatandaşlar tarafından PTT Kargo ve şubelerinin çalışma durumu merak ediliyor.
15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?
15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle PTT Kargo ve şubeleri çalışmayacak.
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargo firmaları hizmet vermeyecek.
Kargolar 16 Temmuz Salı günü ise normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
Kaynak: TGRT HABER