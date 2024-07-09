15 Temmuz’da üç büyükşehirde raylı sistemler bedava! Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi?

09 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:01

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 15 Temmuz’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerin ücretsiz olma uygulaması gün boyu geçerli olacak.

15 TEMMUZ PAZARTESİ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü sebebiyle İstanbul-Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ücretsiz hizmet verecek.

15 TEMMUZ’DA BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz’un yıldönümünde İzmir’de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak.

15 TEMMUZ’DA HANGİ İLLERDE ULAŞIM BEDAVA OLACAK?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerle ulaşımda ücret talep edilmeyecek.

15 TEMMUZDA RAYLI SİSTEMLER NEDEN ÜCRETSİZ?

15 Temmuz demokrasinin korunması ve hain darbe girişimine halkın direnişinin yıldönümü olması sebebiyle raylı ulaşım sistemleri üç büyükşehirde ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl resmi tatil olarak kabul edildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz’un 8.yılı kahramanlık destanlarıyla düzenlenen etkinliklerle gaziler ve şehitler anılacak

15 TEMMUZDA NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 15 Temmuz gününde devlete bağlı kurumlar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, dövizciler, kuyumcular, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Nöbetçi eczane ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.